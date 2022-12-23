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Kahramanmaraş depremi son dakika: Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Kahramanmaraş depremi son dakika: Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23’te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? soruslarının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem kayıtlara geçti.

Korkutan deprem yerin 7.89 km derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'taki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Büyüklük: 3.9 (Mw)

Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih: 2022-12-23

Saat: 20:23:31 TSİ

Enlem: 37.434 N

Boylam: 37.174 E

Derinlik: 7.89 km

2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

23-12-2022 20:23:3137.43437.1747.89MW3.9Pazarcık (Kahramanmaraş)

23-12-2022 19:57:3137.87127.5817ML0.8Germencik (Aydın)

23-12-2022 19:41:2337.89336.11214.46ML1.3Saimbeyli (Adana)

23-12-2022 19:08:5436.55527.5635.79ML1.3Ege Denizi - [16.20 km] Datça (Muğla)

23-12-2022 19:05:1339.2533.9583.85ML0.8Merkez (Kırşehir)

23-12-2022 18:35:4837.04428.4317ML0.9Ula (Muğla)

23-12-2022 18:28:2037.35929.4567ML1.1Acıpayam (Denizli)

23-12-2022 18:13:3240.30129.2295.99ML1.3Gürsu (Bursa)

23-12-2022 18:03:3837.10536.8037.15ML1.1Nurdağı (Gaziantep)

23-12-2022 17:59:1437.65628.1297ML0.9Çine (Aydın)

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