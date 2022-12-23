Kahramanmaraş depremi son dakika: Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? soruslarının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...