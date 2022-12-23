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Berber - güzellik salonu - kuaför için FLAŞ "tatil" kararı | Yeni dönem 1 Ocak 2023'te başlıyor | Genel Başkan Bayram Karakaş duyurdu

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Berber - güzellik salonu - kuaför için FLAŞ tatil kararı | Yeni dönem 1 Ocak 2023’te başlıyor | Genel Başkan Bayram Karakaş duyurdu

Bütün işletmeler için eşit şekilde uygulanacak olan ve haksız rekabetin oluşması, işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını engelleyecek kritik adımda berber, kuaför, güzellik salonları tarafında tatil günü belirlendi. Buna göre sektörde 1 gün tatil olacak. Tatil gününü ise Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş tarafından ilan edildi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini açıkladı.

(FOTOĞRAFTA: Genel Başkan Bayram Karakaş)

Bayram Karakaş, berber - güzellik salonu - kuaför için alınan tatil kararını ve detaylarını açıklarken sektörün kapalı olacağı günü de duyurdu.

"1 EKİM 2022'DE UYGUNACAKTI YETİŞMEDİ"

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

BERBER - GÜZELLİK SALONU - KUAFÖR İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir." ifadesini kullandı.

"GENEL KARAR PAZAR"

Eksikliklerin giderildiğini bildiren Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır.

Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." açıklamasında bulundu.

"DİNLENME VE SOSYALLEŞME GÜNÜ"

Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.

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