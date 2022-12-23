Berber - güzellik salonu - kuaför için FLAŞ "tatil" kararı | Yeni dönem 1 Ocak 2023'te başlıyor | Genel Başkan Bayram Karakaş duyurdu

Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." açıklamasında bulundu.