Başkan Erdoğan'dan gençler için yoğun mesai! 21 yılda nereden nereye gelindi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti gençlere önem vermeye devam ediyor. Yeni projelerin önü açılırken, AK Parti tarafından uygulamalar da hayata geçirildi. Öğrenciler için KYK burs kredi ücretlerinin iyileştirilmesinden, modern yurtların inşasına ve sosyoekonomik destek dahil birçok imkan sağlandı.
Geleceğin teminatı gençlerin her açıdan rahat etmesi için devlet tüm imkânlarını seferber ediyor. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğine son verilmesinden başörtüsü serbestine, KYK burs kredi ücretlerinin iyileştirilmesinden modern yurtların inşasına, kadar sosyoekonomik destek sağlandı.
2012'de Erdoğan'ın talimatı ile üniversite öğrencilerinin korkulu belası olan harçların kaldırılmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının sadece anaparasının ödenmesi için atılan adım ve yurt ücretlerine zam yapılmaması gençleri rahatlattı.
Geçmişte koğuş sistemiyle hizmet veren KYK yurtları yenilendi. Öğrenciler makul ücretli yurtlarda konforlu yaşam sunuldu. Otel konforundaki 850 bin kapasiteli yurtlarda güvenle üniversite eğitimini tamamlayan gençlere sosyal alanda da maddi destekler verildi. 2016'da 25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcı kaldırıldı.
Yeni mezun gençlerin 2 yıl genel sağlık sigortası primlerinden muaf olması sağlandı. 2017'de seçilme yaşı 18'e indirildi. 2010'da başlayan KOSGEB Girişimcilik Destekleri kapsamında binlerce genç ve kadın girişimciye 4 milyar liraya yakın destek ve hibe sağlandı.
2020'de Türkiye'nin en büyüğü olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hizmete açıldı. 2022'de ilk defa hayata geçirilen "Seyahatsever" uygulamasıyla 18-30 yaş arası 150 binden fazla gence, 81 ildeki GSB Yurtlarında yaz döneminde ücretsiz konaklama imkanı sağlandı.
21 YILDA NEREDEN NEREYE...
KYK yurtlarında internet kotası iki katına çıkarıldı. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı veya faiz uygulaması kaldırıldı. 2002'de eğitime ayrılan 10.3 milyar liralık bütçe 2022 itibariyle 304 milyara çıkarılarak 30 kat arttı.
2002'de 190 olan yurt sayısı 800'e 182 bin olan yatak sayısı 850 bine çıkarıldı. 2002'de 9 olan gençlik merkezleri sayısı 2022'de 407'ye yükseltildi.2002 yılında 76 olan üniversite sayısı 2022'de 209'a yükseldi.
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