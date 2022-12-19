Başkan Erdoğan’dan gençler için yoğun mesai! 21 yılda nereden nereye gelindi

Geleceğin teminatı gençlerin her açıdan rahat etmesi için devlet tüm imkânlarını seferber ediyor. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğine son verilmesinden başörtüsü serbestine, KYK burs kredi ücretlerinin iyileştirilmesinden modern yurtların inşasına, kadar sosyoekonomik destek sağlandı.