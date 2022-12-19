İstanbul’da akılalmaz olay! Halı yıkamacıda faturaya itiraz edince şoka uğradı
İstanbul’da bir kişi halı ve perdelerini yıkayan şirketin çıkardığı 710 liralık faturaya itiraz etti. İddiaya göre şirket görevlisi “Kocan çenene nasıl dayanıyor. Ya parayı öde, ya da halılarını çöpe atarım” dedi. Nalan A.’ın şikayetiyle savcılık bu sözler için soruşturma açtı.
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 44 yaşındaki Nalan A., halı ve perdelerini yıkatmak için internette telefonunu bulduğu bir halı yıkama şirketini aradı. Nalan A.'nın anlaştığı şirketin görevlisi Mehmet D. eve gelip halı ve perdeleri aldı.
Kendisine ücreti soran Nalan A.'ya "Ücret şirkette hesaplanacak. Metrekaresi 20 liradan yıkama işlemi yapılacak" dedi. İddiaya göre Nalan A. defalarca kez şirketi arayarak işlemin toplam ücretini öğrenmek istedi ancak yanıt alamadı.
60'dan fazla şubesi olan halı yıkama şirketi sonunda Nalan A.' ya 710 liralık fatura çıkarttı. Ücrete itiraz eden kadına iddaya göre Mehmet D. "Ya 710 lirayı ödersin ya da halı ve perdelerini çöpe atarım.Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor? En sonunda ağzımı bozduracaksın lan!" dedi.
Sabah'ın haberine göre, Nalan A. soluğu karakolda aldı. Nalan A., "Halı ve perdelerimin çöpe atılmasından korkuyorum.Eşyamı bana getirmediler ve 'Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor!' diyerek hakaret ettiler" dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor" sözüyle ilgili "hakaret" ve yıkamaya giden eşyanın geri gelmemesi nedeniyle "güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı.
Şüpheli şirket çalışanı Mehmet D. ifadeye çağırıldı.
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