İstanbul’da akılalmaz olay! Halı yıkamacıda faturaya itiraz edince şoka uğradı

60'dan fazla şubesi olan halı yıkama şirketi sonunda Nalan A.' ya 710 liralık fatura çıkarttı. Ücrete itiraz eden kadına iddaya göre Mehmet D. "Ya 710 lirayı ödersin ya da halı ve perdelerini çöpe atarım.Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor? En sonunda ağzımı bozduracaksın lan!" dedi.