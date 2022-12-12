Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Asgari ücret ne kadar olacak? EYT için süreç nasıl işleyecek?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantı yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin toplantıda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca enflasyona karşı atılacak adımlar da ele alındı. Toplantıda fahiş fiyatlara karşı verilen mücadele ve denetimler de görüşüldü.