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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Asgari ücret ne kadar olacak? EYT için süreç nasıl işleyecek?

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Asgari ücret ne kadar olacak? EYT için süreç nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine toplantısı sona ererken toplantıda çok sayıda kritik konu ele alındı. Toplantının bitiminin ardından Başkan Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? EYT için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine toplantısı sona ererken, Başkan Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Kumluca ve Fenike'deki sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz bölgede tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile yaşayacağız.

Asıl atılımlarımızı önümüzdeki yüzyıl içinde gerçekleştireceğiz.

Yeni eser ve hizmetlerle milletimizin karşısına çıkacağız.

Ayrıntılar geliyor...

KRİTİK KONULAR ELE ALINDI

Düzenlenen toplantıda EYT, asgari ücret, enflasyon, fahiş fiyat denetimler ve kara harekatı gibi önemli konular ele alındı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantı yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin toplantıda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca enflasyona karşı atılacak adımlar da ele alındı. Toplantıda fahiş fiyatlara karşı verilen mücadele ve denetimler de görüşüldü.

SURİYE'YE KARA HAREKATI

Kritik toplantıda Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan kara harekatına ilişkin de son gelişmeler konuşuldu. ABD ve Rusya ile Suriye üzerine yapılan görüşmeler de toplantıda değerlendirildi.

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