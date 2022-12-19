Artvin’in göllerine ziyaretçi akını! Gören hayran kalıyor! Her mevsim ayrı güzellik

İçerisinde cam seyir terasını yer aldığı Hatila Vadisi Milli Parkına ise 11 bin 425 kişi ziyaret ederken, kente yerli ve yabancı olmak üzere toplam 9 ayda 256 bin 292 kişi gelerek kentin farklı turizm alanlarını gezme imkanı buldu. Bu sayı geçtiğimiz yılda ise yine 9 aylık dilimde 262 bin 883 kişi olarak belirlendi.

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