Artvin'in göllerine ziyaretçi akını! Gören hayran kalıyor! Her mevsim ayrı güzellik
Artvin’in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı. Bölge halkının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göl, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen tabiat parkları kışın ise beyaz gelinliğiyle yağlı boya tablolarını andırıyor.
Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen tabiat parkları kışın ise beyaz gelinliğiyle yağlı boya tablolarını andırıyor.
Göl etrafında bulunan yürüyüş alanları, ladin ve çam ağaçları arasında eşsiz görüntüsü ile dikkat çeken Karagöller, görenleri adeta büyülüyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöllere gelenlerin bu yılki sayısı oldukça fazla.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkına 46 bin kişi ziyaret ederken, Borçka Karagöl Tabiat Parkına ise 94 bin 299 kişi ziyaret etti.
İçerisinde cam seyir terasını yer aldığı Hatila Vadisi Milli Parkına ise 11 bin 425 kişi ziyaret ederken, kente yerli ve yabancı olmak üzere toplam 9 ayda 256 bin 292 kişi gelerek kentin farklı turizm alanlarını gezme imkanı buldu. Bu sayı geçtiğimiz yılda ise yine 9 aylık dilimde 262 bin 883 kişi olarak belirlendi.
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