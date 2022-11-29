Spor bilimleri fakültesinde okuyan gençlere müjdeli haber! Bakanlık ve YÖK arasında önemli imza! Kamuda 2 dönem staj hakkı

Çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla YÖK Başkanına, üniversitelere, rektörlere ve üniversite öğrencisi gençlere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Genç ofislerin bu işin başlangıcı olduğunu, gençlerle birlikte yönetme ve bu ruhu inşa etmenin en önemli amaçlarından birisi olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, "Genç ofislerimiz, gençlerimizin kendi inisiyatifiyle oluşturdukları kültür, sanat, sportif pek çok çalışmanın ortaya konduğu alanlardı ve hamdolsun hızlı bir şekilde bu genç ofis çalışmalarını beraberce büyütmüş olduk. Bununla beraber "gönüllülük faaliyetleri" 2019 yılında başlattığımız gönüllülük yılı çerçevesinde yine üniversitelerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve hamdolsun YÖK'ün aldığı önemli bir inisiyatifle üniversitelerdeki müfredata eklenen bir çalışma olarak bugün pek çok üniversitemizde ders olarak okutuluyor." diye konuştu.

Üniversitelerdeki genç ofis sayısını en kısa sürede tüm üniversitelere yayarak daha yüksek bir noktaya taşıyacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Şu ana kadar üniversitelerimizde 118 genç ofisimiz var. Bu iş birliği aynı zamanda bir fırsat eşitliği çalışmasıdır. Şu an itibariyle 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini görüyoruz. Her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef." şeklinde konuştu.