İstanbul’da özel hastanede skandal! Hasta yakını doktordan şüphelendi | Başhekim “Ben bu adamı tanımıyorum” dedi

Özgür Gündem, "Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, 'Kusma, ateş var mı, nasıl durumu'diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN