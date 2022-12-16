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İstanbul’da özel hastanede skandal! Hasta yakını doktordan şüphelendi | Başhekim “Ben bu adamı tanımıyorum” dedi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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İstanbul’da özel hastanede skandal! Hasta yakını doktordan şüphelendi | Başhekim “Ben bu adamı tanımıyorum” dedi

İstanbul’da özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelendi. Başhekim, doktor için "Ben bu adamı tanımıyorum" dedi. İşte akılalmaz olayın detayları...

İstanbul'da yaşanan olay, dün gece Esenyurt'taki özel bir hastanede meydana geldi. Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

Bu isteğe doktorun "Hayır" cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.

O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin "Ben bu adamı tanımıyorum" demesi üzerine ortalık karıştı.

Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

DOKTORUN HASTANEDE KAYDI YOK

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi.

Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, "Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık." dedi.

Doktor isminin Mehmet olduğunu söyleyen Gündem, "Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi. Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde 'Ben bu adamı tanımıyorum" diye konuştu.

Özgür Gündem, "Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, 'Kusma, ateş var mı, nasıl durumu'diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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