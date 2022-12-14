Mersin'de PKK/KCK operasyonu: HDP'li ilçe yöneticileri dahil 9 gözaltı
Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında HDP'li başkanların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor. Şüphelilerin terörist cenazelerine katıldığı, ayrıca sosyal medya hesaplarından yalan haber yaydıkları tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Metina ile Zap bölgelerine yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine katılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla ilgili yalan haberler yapan; terör örgütünün eylem çağrılarını, faaliyetlerini ve ölen teröristler için sözde 'şehit' diyen, örgüt mensuplarını övücü sloganlar atarak yürüyüş düzenleyenlerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.
Özel harekat ile birlikte dron destekli 213 polisin katılımıyla 12 adrese gerçekleştirilen operasyonda; HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E., Toroslar İlçe Başkanı İ.D., ilçe yöneticileri G.B., S.M., Z.A., M.H., S.O. ve F.A. ile Toroslar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi H.B. gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan HDP Mersin il yöneticisi E.A., Akdeniz ilçe yöneticisi E.E. ve Toroslar ilçe yöneticisi H.B. ise aranıyor.
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheli tespit edildi.
Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteği ile belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.
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