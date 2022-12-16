İstanbul’da ambulans şoförünün yaptıkları şoke etti! Canlı canlı yayınladı

Ambulans şoförü, yanında bulunan şahısla birlikte o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Ambulansın içinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

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