İstanbul’da ambulans şoförünün yaptıkları şoke etti! Canlı canlı yayınladı
YAŞAM İHA
İstanbul’da bir ambulans sürücüsü, hastaneye gittiği sırada vatandaşlarla dalga geçip o anları sosyal medyada yayınladı. Ambulansın içerisinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki gördü.
İstanbul'da yaşanan olay, önceki gün saat 19.20 sularında Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir ambulans sürücüsü, hastaneye dönüş yaptığı sırada trafikteki vatandaşlarla dalga geçti.
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