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Beykoz'da taksiyi kaçırıp çevreye ateş eden zanlı tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Beykoz’da taksiyi kaçırıp çevreye ateş eden zanlı tutuklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, gasbettiği taksiyle kaçarken rastgele ateş açan şüpheli yakalandı. 1,50 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "gece vaktinde yağma", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "alkollü araç kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde taksiyi gasbeden şüpheli, araçla kaçtığı sırada çevreye rastgele ateş açtı.

ÖZEL HAREKATIN DESTEĞİYLE YAKALANDI

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda tespit etti.

Araç içindeki Ö.K, Özel Harekat polislerinin desteğiyle gözaltına alındı, zanlıyla 3 bin 985 lira ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

TUTUKLANDI

1,50 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "gece vaktinde yağma", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "alkollü araç kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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