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2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay, hangi güne denk geliyor? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay, hangi güne denk geliyor? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban ibadetinin gerçekleşeceği Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi ay ve tarihe geleceği merak konusu oldu. 2023 yılının başlamasının ardından mübarek Kurban Bayramı için geri sayıma geçilecek. Peki, bu yıl hangi tarihe denk gelecek? 2023 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimi ve 2023 Kurban Bayramı tarihi...

2023 yılına sayılı günler kala Kurban Bayramı tarihleri de şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başladı.Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hangi aya denk gelecek? sorusu gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023 Kurban Bayramı tatil günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet 2023 dini günler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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