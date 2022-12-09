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Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen bir taksi sürücüsü, aldığı cezanın ardından aracıyla gazetecilerin yakınından hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bu hareketi nedeniyle taksiciye polis ekipleri tarafından tekrar ceza yazıldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 14:10
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Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!

Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, gerekli evrak belgeleri de incelendi.

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Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!

Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan B. isimli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi. "Beni neden çekiyorsunuz? Eyvah çok ünlüyüm" diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü, basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı.

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Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!

Bunun üzerine taksiciye saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı da toplam 392 TL cezai işlem uygulandı.

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Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!