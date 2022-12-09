Ceza yiyince sinirlenen taksici saygısızca araç kullanmaktan bir ceza daha yedi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen bir taksi sürücüsü, aldığı cezanın ardından aracıyla gazetecilerin yakınından hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bu hareketi nedeniyle taksiciye polis ekipleri tarafından tekrar ceza yazıldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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