İstanbul’da kan donduran olay! 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü
İstanbul’da ablasıyla odasında oynayan 2 yaşındaki erkek çocuk, pencerenin yanındaki masaya çıkıp 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen çocuk, ağır yaralı olarak ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 14.00 sularında Beşiktaş Gayrettepe'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre 6 yaşındaki ablası H.N.Y. ile birlikte odasında oynayan 2 yaşındaki Reşit Sena Yılmaz, pencerenin yanındaki masaya çıktı. Çocuk masanın üstünde oynadığı esnada dengesini kaybederek açık olan 5. kattaki pencereden aşağı düştü.
"ANNE, REŞİT GİTTİ"
Metrelerce yükseklikten aşağıya düşerek ağır şekilde yaralanan çocuğu gören ablası, annesine "Reşit gitti" diyerek haber verdi. Çığlık çığlığa kalan anne ve kızı, aşağıya inerek komşularından yardım istedi. Yaralı çocuk, komşularından birinin damadı tarafından araçla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak burada çocuğa, ambulansla getirilmediği için müdahale edilmediği iddia edildi.
"ÇOCUĞUMUN CANSIZ BEDENİ KOLLARIMDAYDI, SEDYEYE KENDİM BIRAKTIM"
Olayla ilgili konuşan acılı baba Serdar Yılmaz, "Olay saat 14.00 sıralarında oldu. Eşim evde temizlik yaparken çocuk, cama konan bir kuşu takip ederken masanın üzerine çıkıyor. O esnada cam da açıkmış, kuşa elini atarken masanın üzerinden düşüyor. Sonrasında ufak kızım annesine sesleniyor, 'Anne, Reşit gitti.' diyor. Eşim camdan aşağı bakıyor, çocuğumu yerde uzanmış halde görüyor. Koşarak aşağı iniyor, oğlumu kucağına alıp evimizin alt tarafında 300-400 metre mesafede özel bir hastaneye götürüyor. O hastane de 'Biz bakamayız, devlet hastanesine götürün' diyor. Oradan geçen komşumuz eşimi arabasına alıp devlet hastanesine götürüyor. Devlet hastanesine gittiğimizde çocuğumun cansız bedeni kollarımdaydı, sedyeye kendim bıraktım. Orada bekledik, yoğun bakım falan derken saat 11 civarı çocuğumun ölüm haberini aldım. Ailelerin küçük çocuklara bu konuda daha dikkatli olması lazım. Biz belki yeterince dikkatli olamadık ama onların dikkatli olmasını istiyorum. Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Hiçbir annenin, babanın evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Gerçekten tarif edilmeyecek bir acı. Hastaneyle ilgili savcılığa da şikayette bulunduk, Sağlık Bakanlığına da ilettik. Hastaneden sonuna kadar şikayetçi olacağız. İlk müdahale yapılsaydı şu an belki de bu durumda değildik" dedi.
"MASANIN ÜZERİNDEYKEN AÇIK CAMDAN DÜŞMÜŞ"
Komşu Nazlı Muslu, "Ben karşıya damadımın evine geçmiştim. Bir süre sonra bir çocuk çığlığı duydum. Cama çıkıp baktığım anda ses kesildi. Oysa o sırada ailesi düşen çocuğu almış. Ne oldu diye sorduğumda annesi cevap veremedi, çocuğu kucağında gidiyordu. Kızım da damadıma ambulans beklemesinler diye onları hastaneye götürmesini söyledi. Damat hemen arabayı getirdi, bindirdik ve hastaneye gittiler. Orada çocuğun beyin kanaması geçirdiğini, Okmeydanı'na götürmelerini söylemişler. Damat da onları oraya götürdü ve geri gelmedi. Arayıp sorduğumuzda çocuğun hastanede olduğunu, doktorların ilgilendiğini söyledi. Akşam geri geldi ama tekrar geri gitti durumun nasıl olduğuna bakmak için. Tekrar arayıp sorduğumuzda çocuğun vefat ettiğini söyledi. Ailesi camın önüne masa koymuş çocuk da masanın üstüne çıkmış. Ev hava alsın diye camı açtık demişlerdi. Çocuk da masanın üzerindeyken açık camdan düşmüş. Çocuk 2 buçuk yaşındaymış" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
- Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı
- Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık-1 Ocak hangi güne denk geliyor?
- Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI
- Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...
- Survivor 2023'e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?
- Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI
- Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!
- Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...
- AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?
- Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!