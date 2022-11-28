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Kadıköy'de taksilere denetim: Ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Kadıköy’de taksilere denetim: Ceza yağdı

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy'deki denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen 10 taksi şoförüne 2 bin 653 lira ceza kesti.

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