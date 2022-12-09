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Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Kocaeli’de fabrikada korkutan yangın

Son dakika haberine göre Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikanın depo bölümünde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde yapışkanlı rulo etiket üreten fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.


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