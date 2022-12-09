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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

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