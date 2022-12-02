Yunanistan'ın SİHA'sı Talos Türk yapımı Alpkuş'a benzetildi! Alay konusu oldular: Baklava döner ve cacıktan sonra drone
Ege ve Akdeniz'deki tansiyonu yaptığı açıklamalar ile artıran Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. ABD ve Fransa'nın verdiği silahlarla Türkiye'nin karşısında durabileceği hayaline kapılan Yunanistan, bir de SİHA projesine kalkıştı. Atina yönetiminin hamlesi ise dünya basınında dahil alay konusu oldu. Yunan SİHA'sı Türkiye'nin ürettiği Alpkuş'a benzetilerek "kötü kopyası" denildi.
Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmezken, Yunanistan da peş peşe SİHA hamlesi yaptı. Türkiye'yi takip ederek SİHA yapan Yunanistan dünya basınından alay konusu oldu.
TÜRKİYE'Yİ YAKALAMALARI HAYAL
Askeri harcamalarını artıran Atina bu alanda Türkiye'yi yakalamak için yoğun çaba harcıyor.
Bu çabanın bir parçası olarak geliştirilen Talos için Yunan basını 'karşı tarafla arasındaki mesafeyi yavaş yavaş azaltıyor' yorumunda bulunsa da Atina'nın İHA projesi resmen ters tepti.
Türkiye'yi bu alanda yakalamak için geliştirilen İHA alay konusu oldu. Yaptığı test uçuşu ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan İHA kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.
"ALPKUŞ'UN KÖTÜ KOPYASI"
Talos için 'Oyuncak gibi nereden almışlar' yorumu yapan kullanıcılar söz konusu İHA'nın Türkiye'nin ürettiği Alpkuş'un kötü bir kopyası olduğu yorumunda bulundu.
4.4 metre uzunluğundaki İHA'nın saatte 180 kilometre hıza çıkabildiği açıklandı.
BAKLAVA, DÖNER VE CACIKTAN SONRA...
Ethnos'ta ayrıca, Türkiye muhabiri Maria Zacharaki'nin 'Türk medyası: Baklava, döner ve cacıktan sonra Yunanlar Türk drone'larını kopyalıyor' başlıklı haberi yayımlandı. Habere göre, Yunan basınında yer alan görseller Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Alpkuş'un Talos adıyla yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.
KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.
Miçotakis, adını vermeden Türkiye'yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO'nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.
Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.
Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.
"GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ"
Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27'nci Kongresi çerAçevesinde Rotterdam'da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.
Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye'ye değinirken "Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız" dedi.
Miçotakis ayrıca "Bu dönemde, NATO'nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya'da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.
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