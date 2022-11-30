Yunanistan’ın alay konusu olan İHA’sı Talos ilk kez uçtu! İşte basındaki Türkiye detayı

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE VURGUSU

Haberlerde, "Her durumda, hem Talos hem de devam eden diğer çabaların Ukrayna, Dağlık Karabağ ve başka yerlerde kanıtladığı gibi, bu çok kritik sektörün geliştirilmesine Yunan tarafının güçlü ilgisini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Amerika'dan da aldıkları İHA'lar ile birlikte Yunanistan'ın Ege'nin karşı yakası ile arasındaki mesafenin yavaş yavaş azalttıklarını iddia etiler.