Yunanistan'ın alay konusu olan İHA'sı Talos ilk kez uçtu! İşte basındaki Türkiye detayı
Yunanistan'ın Türk SİHA'larından kopyalanarak yapılan ve basında "Türkleri titretecek İHA" olarak tanıtılan Talos test uçuşu gerçekleştirdi. Dünya basınından alay konusu olan Yunan İHA'sı Talos, Türk vurgusuyla gündeme getirildi. Yunanistan ilk İnsansız Hava Aracı'nı uçurdu ve Yunan basını verdiği manşetlerle dikkat çekti.
Yunanistan'ın 'Türkleri titretecek İHA'sının ardından yeni umudu ilk kez test edildi. Yunan basınında hava araçlarına yönelik programların hızla geliştiği vurgulanarak Ege'de dengeyi yeniden sağlayacakları iddia edildi.
DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE VURGUSU
Haberlerde, "Her durumda, hem Talos hem de devam eden diğer çabaların Ukrayna, Dağlık Karabağ ve başka yerlerde kanıtladığı gibi, bu çok kritik sektörün geliştirilmesine Yunan tarafının güçlü ilgisini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
Amerika'dan da aldıkları İHA'lar ile birlikte Yunanistan'ın Ege'nin karşı yakası ile arasındaki mesafenin yavaş yavaş azalttıklarını iddia etiler.
"İLK KEZ UÇURDULAR"
Talos'un uçuşunun kısa sürdüğü ancak tüm aşamalarının tamemen sorunsuz geçtiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler "Yunanistan'da insansız araçlarla ilgili yenilikçi bir şeyler yapma gücüne sahip olduğumuzu kanıtlamak için ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik." notuyla paylaşıldı.
Talos İHA'nın teknik özellikleri ise 200 kg ağırlık, 4,4 metre uzunluk, 500 km harekat yarıçapı ve 180 km hız olarak açıklandı.
ALAY KONUSU OLMUŞLARDI
İlk Yunan İHA'sının tanıtıldığı gazetede, "Türklerin titrediği ilk Yunan insansız hava aracı neredeyse hazır!" sözlerine yer verilmişti. Ancak İHA'nın oyuncak gibi olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmemişti. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçmişti.
Bazı kullanıcılar "Maket mi bu" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın çevrimiçi yapı marketlerden alındığını iddia etmişti. Kimi kullanıcılar ise Bayraktar TB-2'nin ayrıntılı görsellerine yer vererek Türkiye'nin gücünü gözler önüne sermişti.
Yunanistan'da çeşitli İHA'ların yapılması için çok yoğun çabaların olduğu haberde, yapılacak aracın çeşitli üniversitelerin desteğiyle olduğuna dikkat çekildi. Habere göre Yunan İHA'ları bir yıl içinde kullanılmaya başlanacak.
Aynı zamanda haberde itiraf gibi bir açıklamaya da yer verildi. Türk İHA'ları için 'dünyanın en tanınmış İHA'ları' denilerek Bayraktar'dan bahsedildi.
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