İstanbul’da kız kardeşinin sevgilisi dehşet saçtı! Sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
İstanbul’da iş yerinden çıkan ve yolda yürüyen gence, kız kardeşinin sevgilisi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan olay, Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi üzerinde saat 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan Ömür D.'ye cadde üzerinde yürüdüğü esnada kendisini takip eden ve önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşinin sevgilisi Abdulkadir K. tarafından pusu kuruldu.
Abdulkadir K., kız arkadaşının ağabeyi olan Ömür D.'ye bir otomobilin içinden pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ömür D. kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı.
İçerisinden ateş açılan otomobil olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömür D.'yi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
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