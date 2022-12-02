İstanbul’da kız kardeşinin sevgilisi dehşet saçtı! Sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan olay, Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi üzerinde saat 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan Ömür D.'ye cadde üzerinde yürüdüğü esnada kendisini takip eden ve önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşinin sevgilisi Abdulkadir K. tarafından pusu kuruldu.