Elazığ’da hemşire Şevval’in şüpheli ölümü! Vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı

VÜCUDUNDA AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte ediliği tespit edildi. Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirtildi. Yalnız yaşayan ve 'kızım' dediği bir köpeği bulunan Bulut'un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana'ya ailesinin yanına gitmek istediği öğrenildi.