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Yunan korgeneralden Türk SİHA'sı itirafı! Baş etmek çok zor

Türk SİHA'ları dünya basınında manşetlerden düşmüyor. Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin sınırlarını ihlal ederek tacizlerini sürdüren Yunanistan, Avrupa'dan destek almasına rağmen korkuyla yaşamaya devam ediyor. Emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusis, Türk SİHA'larının Yunanistan savunması karşısındaki gücünü kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 11:42
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Yunan korgeneralden Türk SİHA’sı itirafı! Baş etmek çok zor

Yunanistan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) karşı, bir türlü çare bulamıyor. Türk İHA'larının, son zamanlarda Ege'deki uçuşlarını arttırmaları da Yunan kurmayları endişelendiriyor.

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Yunan korgeneralden Türk SİHA’sı itirafı! Baş etmek çok zor

Bu endişe, Yunan emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusis'in Ta Nea gazetesinde yayımlanan, "Bayraktar, Yunan savunmasını sınıyor" başlıklı yazısına açık bir şekilde yansıdı.

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Yunan korgeneralden Türk SİHA’sı itirafı! Baş etmek çok zor

GÜNDE 3-4 UÇUŞ

Bayraktar TB2'lerin, Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir "baş ağrısı" haline geldiği vurgulanan yazıda "Türkiye, orta ve yüksek irtifada, günde ortalama 3-4 uçuş gerçekleştirdiği söylenen Bayraktar'lar sayesinde düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor" denildi.

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Yunan korgeneralden Türk SİHA’sı itirafı! Baş etmek çok zor

F-16 MALİYETİ YÜKSEK

Türkiye'nin aynı zamanda, İHA'ların uçuşları sayesinde, Ege ile ilgili tezlerini de Yunanistan'a fiilen hatırlattığı ima edilen yazıda, Yunan F-16'larının maliyeti yüksek olmasına rağmen, Türk İHA'larını gerektiğinde "tespit" ve "püskürtme" için üslerinden havalanmak zorunda kaldıkları vurgulandı.

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Yunan korgeneralden Türk SİHA’sı itirafı! Baş etmek çok zor

"BAŞ ETMEK ÇOK ZOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre Yunanistan'ın bu durum ile baş edebilmesinin hiç de kolay olmadığı, üstelik Ege'de uçan Türk İHA'larının sayısının ve uçuş saatlerinin arttırılması halinde, durumun daha da zorlaşacağı kaydedilen yazıda, "Kimileri çözüm olarak, Türk İHA'larını düşürülmelerine ilişkin fikirler ortaya atıyor. Böyle bir şey, çıkacak gerginliğin sadece Yunanistan'ın lehine olacağına karar verilmesi halinde çözüm teşkil edebilir" ifadesi kullanıldı.