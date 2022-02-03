03 Şubat 2022, Perşembe
Yunan korgeneralden Türk SİHA'sı itirafı! Baş etmek çok zor
Türk SİHA'ları dünya basınında manşetlerden düşmüyor. Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin sınırlarını ihlal ederek tacizlerini sürdüren Yunanistan, Avrupa'dan destek almasına rağmen korkuyla yaşamaya devam ediyor. Emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusis, Türk SİHA'larının Yunanistan savunması karşısındaki gücünü kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 11:42
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