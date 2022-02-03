Yunan korgeneralden Türk SİHA’sı itirafı! Baş etmek çok zor

"BAŞ ETMEK ÇOK ZOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre Yunanistan'ın bu durum ile baş edebilmesinin hiç de kolay olmadığı, üstelik Ege'de uçan Türk İHA'larının sayısının ve uçuş saatlerinin arttırılması halinde, durumun daha da zorlaşacağı kaydedilen yazıda, "Kimileri çözüm olarak, Türk İHA'larını düşürülmelerine ilişkin fikirler ortaya atıyor. Böyle bir şey, çıkacak gerginliğin sadece Yunanistan'ın lehine olacağına karar verilmesi halinde çözüm teşkil edebilir" ifadesi kullanıldı.