Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandı | Gerçek kimliği şoke etti

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.