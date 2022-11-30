Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkıraz hakkındaki yeni gelişmeler bir bir ortaya çıkıyor. Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenerek, şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan Özkıraz'ın sahte diplomayla görev yaptığı ortaya çıktı ve tutuklandı. Olayı duyan vatandaşlar ise konuya ilişkin detayları öğremek istiyor. Peki, Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkıraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? İşte, tüm merak edilenler...

SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR, HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYORDU?

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapıyordu.