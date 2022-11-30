Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...
Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor skandalı ile adı duyulan Ayşe Özkiraz olayı hakkındaki detaylar netleşiyor. Sahte diplomayla çalıştığı öğrenilen Özkiraz'ın gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.Peki, Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkıraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktorın yalanı nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...
Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkıraz hakkındaki yeni gelişmeler bir bir ortaya çıkıyor. Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenerek, şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan Özkıraz'ın sahte diplomayla görev yaptığı ortaya çıktı ve tutuklandı. Olayı duyan vatandaşlar ise konuya ilişkin detayları öğremek istiyor. Peki, Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkıraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? İşte, tüm merak edilenler...
SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR, HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYORDU?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapıyordu.
Ailesini, arkadaşlarını ve bulunduğu kurumları kandıraran Ayşe Özkiraz olayı hakkındaki detaylar netleşiyor. Sahte doktor Özkiraz'ın, son olarak kendine çelenk yaptırıp doğum gününü kutladığı ve sürekli olarak kullandığı taksinin parasını ödemediği öğrenilmişti.
ÇİÇEKÇİ KONUŞTU
Çiçek dükkanı sahibi Onur Demirbağ ise konuyla ilgili, "20 Ekim günü online web sitemizden Doktor Ayşem adına bir sipariş oluşturuldu. Üzerine de 'Çapa'nın gururu, doktor Ayşem' diye not düşüldü. Olayın nasıl otaya çıktığı merak edilirken yeni bir gelişme daha yaşandı.
FOYASI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ameliyatlara girip, dikiş atan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanını aldatılan astsubay sevgilisinin ortaya çıkardığı ve skandalın öyle patladığı ortaya çıktı.
Özkiraz'ın, nişanı son anda ertelediği Astsubay sevgilisini başka erkeklerle aldattığı ve bunu öğrenen Astsubay sevgilinin, Özkiraz'ı hastaneye ihbar ettiği belirlendi.
Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz, Atv canlı yayınında anlattı. Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu."
ASİSTAN ÇOCUK CERRAHI'YIM DEMİŞ
Ayşe Özkiraz'ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, sosyal medyadan tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy'de görüştüğü V.C.'ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.
Ayşe Özkiraz'ı Çerkezköy'de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe'yi Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarına sormak ve esnaftan bilgi edinmek istedi ancak fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrendi. V.C., Ayşe'nin astsubay sevgilisi olan T.K.'ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.
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