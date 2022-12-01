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Şanlıurfa’da dehşete düşüren olay! Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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Şanlıurfa’da dehşete düşüren olay! Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi'nde, 3 aylık oğlu Osman'ı emziren anne Zeliha Tanış, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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