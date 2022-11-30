Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu"