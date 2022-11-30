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Haberler Galeri Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı ortaya çıkmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz, "Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını ve tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. Öte yandan Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettişin çalışması sürüyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın detayları…

Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:25
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Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Son dakika haberi… Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

ARKADAŞI KONUŞTU

Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu.

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Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

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Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu"

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Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

"TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİL"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.