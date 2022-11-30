30 Kasım 2022, Çarşamba
Sahte doktor skandalında 2. perde! Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı ortaya çıkmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz, "Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını ve tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. Öte yandan Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettişin çalışması sürüyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın detayları…
Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:25
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