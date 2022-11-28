FETÖ’cü Ömer Alaca kaçmaya çalıştığı Yunanistan’da polis tarafından işkence gördü! Türkiye’nin ölümden kurtardığı FETÖ’cü Alaca her şeyi anlattı

"6 BİN EURO'YA KAÇTIM"

"Yunanistan'a gitmek için Mehmet olarak bildiğim kişiyle bağlantıya geçtim. Beni Yunanistan'a götürebileceğini söyledi. Mehmet'in yönlendirmesi ile İstanbul'dan İzmir Bornova'ya gittim. Hakan isminde birisiyle buluştum. Bu şahsı takip ederek gösterdiği tekneye bindim. Tekneye binmeden Hakan'a 6 bin Euro'yu elden verdim. Teknede 10 kişi daha vardı. Bu kişiler de benim gibi kaçak yollarla Yunanistan'a gidiyordu. Gece deniz yoluyla Yunanistan'a bir adaya gittik, adaya vardığımızda hava yeni aydınlanıyordu. Adaya varınca hepimiz kendimizi bir yerlere attık. Ben de kendimi bir kayalığın dibine bıraktım. Hava tam aydınlandığında önce bir hışırtı duydum. Üzerlerinde üniforma benzeri kıyafetler bulunan, Yunanistan polisi olduğunu düşündüğüm 3 kişi yanımıza doğru koşmaya başladı. Saklanmaya çalıştım, ancak bulunduğumuz yer kayalık ve tehlikeliydi. Teslim olmak zorunda kaldım.

SOYDULAR İŞKENCE YAPTILAR

Teslim olmama rağmen fiziki şiddet uyguladılar. Yunan polisi ile İngilizce konuştum. Üstümü aradılar, cep telefonumu aldılar. Daha sonra resmi olmayan bir araca bindirdiler. Benimle birlikte yakalanan bir kişi daha vardı, bizi tekneye götürdüler. Tekneye bırakıp ayrıldılar. Yerde yüzüstü yatırılmış 2-3 kişi daha vardı. Bize Yunanca bağırmaya, darp etmeye başladılar. Üzerimizde bulunan her şeyi aldılar. 1000 Euro paramı, kulaklığımı ve rahmetli annemden kalma yüzüğü aldılar. Copla dizime, koluma ve sırtıma vurmaya başladılar. İçlerinden birisi de yüzüme 3-4 kez tokat attı.