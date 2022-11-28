FETÖ'cü Ömer Alaca kaçmaya çalıştığı Yunanistan'da polis tarafından işkence gördü! Türkiye'nin ölümden kurtardığı FETÖ'cü Alaca her şeyi anlattı
Yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçan FETÖ'nün sözde Maliye Bakanlığı sorumlu mahrem imamı Ömer Alaca yakalandı. Yunanistan'da işkenceye maruz kalan terörist Ömer Alaca, botla denizin ortasına bırakılarak ölüme terk edildi. Türkiye tarafından kurtarılan Alaca, Yunan emniyet güçleri tarafından gördüğü işkence anlarını anlattı.
Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün firari mahrem imamlarından Ömer Alaca, 6 Kasım 2022 tarihinde İzmir'den bir tekneyle Yunanistan'a kaçtı. Yunan polisi tarafından yakalanarak işkence edilen Alaca, başka kaçakçılarla birlikte şişme bota konularak denizde ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Alaca, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ankara'ya getirildi.
FETÖ'nün Maliye Bakanlığı yapılanmasından sorumlu mahrem imam olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen Alaca, tutuklandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Alaca Yunanistan'a kaçışını ve yaşadıklarını ifadesinde özetle şöyle anlattı:
"6 BİN EURO'YA KAÇTIM"
"Yunanistan'a gitmek için Mehmet olarak bildiğim kişiyle bağlantıya geçtim. Beni Yunanistan'a götürebileceğini söyledi. Mehmet'in yönlendirmesi ile İstanbul'dan İzmir Bornova'ya gittim. Hakan isminde birisiyle buluştum. Bu şahsı takip ederek gösterdiği tekneye bindim. Tekneye binmeden Hakan'a 6 bin Euro'yu elden verdim. Teknede 10 kişi daha vardı. Bu kişiler de benim gibi kaçak yollarla Yunanistan'a gidiyordu. Gece deniz yoluyla Yunanistan'a bir adaya gittik, adaya vardığımızda hava yeni aydınlanıyordu. Adaya varınca hepimiz kendimizi bir yerlere attık. Ben de kendimi bir kayalığın dibine bıraktım. Hava tam aydınlandığında önce bir hışırtı duydum. Üzerlerinde üniforma benzeri kıyafetler bulunan, Yunanistan polisi olduğunu düşündüğüm 3 kişi yanımıza doğru koşmaya başladı. Saklanmaya çalıştım, ancak bulunduğumuz yer kayalık ve tehlikeliydi. Teslim olmak zorunda kaldım.
SOYDULAR İŞKENCE YAPTILAR
Teslim olmama rağmen fiziki şiddet uyguladılar. Yunan polisi ile İngilizce konuştum. Üstümü aradılar, cep telefonumu aldılar. Daha sonra resmi olmayan bir araca bindirdiler. Benimle birlikte yakalanan bir kişi daha vardı, bizi tekneye götürdüler. Tekneye bırakıp ayrıldılar. Yerde yüzüstü yatırılmış 2-3 kişi daha vardı. Bize Yunanca bağırmaya, darp etmeye başladılar. Üzerimizde bulunan her şeyi aldılar. 1000 Euro paramı, kulaklığımı ve rahmetli annemden kalma yüzüğü aldılar. Copla dizime, koluma ve sırtıma vurmaya başladılar. İçlerinden birisi de yüzüme 3-4 kez tokat attı.
YUNANİSTAN ÖLÜME TERK ETTİ
Daha sonra tekne hareket etti, başka bir tekneye yanaştı. Bizi bu tekneye aldılar, ikinci teknede başka mülteciler de vardı. Tekne denize açıldı, kısa süre sonra bizi teknenin arkasında bulunan bota attılar. Botu çekerek denizin ortasına sürüklediler. Şişme botun içinde 40-50 kişi vardık, 3-4'ü Türk'tü, gerisi yabancı. Denizin ortasında botta ölüme terk edildik.
BİZİ TÜRKİYE KURTARDI
Bizim telefonları aldıkları için yabancı bir mültecinin telefonunu alarak 112'yi aradım. Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi kurtardı, teknelerine alıp, merkeze götürdüler. Burada detaylı ifademi verdim."
YUNANİSTAN'A ÖVGÜLERİ BOŞA GİTTİ
Yakın zamanda Yunan medyasına konuşan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, röportajında Türk halkına hakaretler ederken Yunanistan'dan ise övgüyle bahsetmişti. Gülen'in manevi oğlu, FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter de Yunanistan'a ziyaretinde bu ülkenin bayrağıyla poz vermiş, televizyonda Türkiye'yi karalarken, "Yunanistan'ı seviyorum" demişti.
FETÖ'CÜ EMRAH GÖKDEMİR
TÜRKİYE'DEN KAÇAN FETÖ'CÜ VE PKK'LI TERÖRİSTLER SIĞINMA İÇİN YUNANİSTAN'A YALVARDI!
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir videoda bir grup kaçak, mısır tarlasında çektikleri video ile Yunanistan'dan sığınma talep etmişti. Söz konusu video, sosyal medya platformu Twitter'da Özgür Medya "@Ozgurmedya_TR" isimli ve kullanıcı adlı hesap üzerinden, "Çok ACİL yayalım lütfen" ifadeleri kullanılarak paylaşıldı. Video içerisinde yer alan ve Yunanistan'dan sığınma talep eden kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi olduğu, haklarında sonuçlanan davalar neticesinde yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
BYLOCKCU KAÇAK SIĞINMA TALEP ETTİ
Türkiye'de haklarındaki davalardan dolayı cezaları bulunan bir grup FETÖcü ve PKK'lı kaçak, Yunanistan'a kaçarak saklandıkları mısır tarlasında bir video çekerek sığınma talebinde bulundu. Söz konusu video Twitter üzerinden yayınlanırken, video da yer alan ve sığınma talep eden Emrah Gökdemir'in FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 20 Temmuz 2017'de tarihinde tutuklandığı, 08 Ocak 2018'de tahliye edildiği öğrenildi.
ARALARINDA SORUMLU DÜZEYDE YÖNETİCİDE VAR
Görüntülerde yer alan Abdulvahap Aygün'ün de, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal destek sağladığı, "Bylock" kullanıcısı olduğu, Bank Asya Genel Müdürlüğü yönetimine "TMSF" tarafından el konulmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere katıldığı bilgisi edinildi.
FETÖ'CÜ ABDULVAHAP AYGÜN
İFADE VE TEŞHİSLERDE İSMİ GEÇEN KİŞİ DE SIĞINMA TALEP ETTİ
Yine video içerisinde yer alan Ali Ercan'ın, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, "Bylock" kullanıcısı olduğu, ifade ve teşhislerde adının geçtiği öğrenilirken, Ercan'ın "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ercan'ın ayrıca, 675 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı öğrenildi.
FETÖ'CÜ ALİ ERCAN
ORDUDAN ATILAN FETÖCÜ ASTSUBAY'DA ARALARINDA
Görüntülerde yer alan diğer bir ismin Mikail Tekin olduğu tespit edilirken, Tekin'in FETÖ/PDY mahrem yapılanması içerisinde askeri personel olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen astsubaylardan olduğu, ifade ve teşhislerde adının geçtiği ortaya çıktı. KHK ile kamu görevinden çıkarılan Tekin'in, "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.
PKK'LILAR İLE BİRLİKTE GİTTİLER
Aynı telefondan ve peş peşe çekildiği değerlendirilen görüntülerde, mekanın ve görüntü çekilen telefonun aynı olmadı dikkat çekti. Görüntülerde FETÖcülerin yanısıra PKK'lıların da yer aldığı ortaya çıktı.
Video içerisinde yer alan Suat Tunçay'ın hakkında "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydının olduğu ortaya çıkarken, Tunçay'ın PKK/KCK terör örgütüne yardımcı olduğu, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H), BDP ve HDK organizesinde eylem/etkinliklere katıldığı bilgisi edinildi.
PKK'NIN TJA ÇUKUROVA SORUMLUSUDA SIĞINMA TALEP ETTİ
Video da yer alan Seher Kadiroğlu'nun, PKK/KCK terör örgütünün kadın çatı yapılanması olan "Tevgera Jinen Azad Kadın Hareketi" (TJA) Çukurova bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Parti Meclisi Üyeliği ve sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı.
PKK/KCK terör örgütüne yardımcı yapıların organizesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı tespit edilen Kadiroğlu'nun, KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı ve OHAL Komisyonuna yaptığı başvurudan ret cevabı aldığı öğrenildi. Kadiroğlu hakkında, "Terör örgütünün propagandasını yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme (görevli memura mukavemet)", "kasten yaralama", "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından kaydı bulunuyor.
ÖRGÜTÇÜ İBB'Lİ DE YUNANİSTAN'A SIĞINMAK İÇİN YALVARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde bulunan PKK/KCK iltisaklı kişiler geçtiğimiz yılın son günlerinde ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu görüntülerde Yunanistan devletine yalvaran isimlerden birisinin de İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever olduğu tespit edildi.
Serbun Yurtsever'in, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt adına eylem yapma arayışında olabileceği, PKK/KCK terör örgütü kırsal yapılanmasında yer almaktayken 2014 yılında teslim olduğu ortaya çıktı. Yurtsever'in, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunuyor.
Görüntülerde yer alan ve Bahar Ürün olduğu tespit edilen kişinin, Özgür Demokratik Kadın Hareketi (ÖDKH) içerisinde ve PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt propagandası yaptığı öğrenildi. Ürün hakkında, "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kayıt bulunduğu bilgisi edinildi.
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