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Son dakika: Van’da terör örgütü FETÖ ve PKK'ya operasyon: 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Son dakika: Van’da terör örgütü FETÖ ve PKK’ya operasyon: 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Son dakika haberine göre Van’da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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