Kars’ta kadının videosunu çekti “beni bul” notuyla paylaştı! Sosyal medya kavgası kanlı bitti
YAŞAM AA
Kars'ta bir kişi çektiği kadının videosunu “beni bul” notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntü sebebiyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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