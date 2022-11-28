İstanbul’da akılalmaz olay! Hırsızlıktan serbest kaldıkları adliyede polisin çantasını çaldılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.