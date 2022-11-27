Zonguldak’ta CHP’li Çaycuma Belediyesi’nden zam rekoru! Suya yüzde 340 zam

"Suda istediğimiz tek şey maliyetini kafa kafaya getirmek. Elbette biz de popülist davranabilirdik ama Çaycuma Belediyesi 2014'ten bu tarafa tarih yazıyor. 8-9 senedir arı gibi çalışıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan yatırımlarımızı yapıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım ve Çaycuma halkı yatırımların kapatılmasını ve yılbaşından itibaren yatırım yapılmamasına razı olur mu? Olmaz. Ben de olmam hiç kimse olmaz zaten"