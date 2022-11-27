HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatan acılı baba isyan etti! Kürt sorunu yok yalan söylüyorlar
Diyarbakır HDP Genel Merkezi önünde başlayan Evlat Nöbeti aynı umutla devam ediyor. HDP'ye olan öfklerini dile getiren acılı ailelere her geçen gün çoğalıyor. Oturma eylemi başlayan Celil Bedaş, oğlu Yusuf Begdaş için geri çağrıda bulundu. HDP'yi de hedef alan Begdaş, "Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyor" dedi.
Diyarbakır'dan HDP Genel Merkezi'nin önüne gelen 56 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, sabah saatlerinde oturma eylemi başlattı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamaya yapan Begdaş, 19 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın, 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.
"BUNLAR KÜRTLERİ KANDIRIYORLAR."
Oğlunun Suriye'de bulunduğunu, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin kendisine söylediğini anlatan Begdaş, "Oğlum gönüllü gittiyse nerede, niye sesini alamıyorum? Ben, bu çocuğu HDP'ye büyütmedim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim. Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar Kürtleri kandırıyorlar." ifadesini kullandı.
"BENDEN PARA İSTEDİLER"
HDP milletvekillerinin konuya duyarsızlığına tepki gösteren Begdaş, şunları kaydetti:
"5 Mayıs 2019 Pazar günü HDP il binasına girdiğimde oğlumun montu ve kimliği orada çıktı. Bana 'Sabret' dediler. Suriye'ye gittim, oğlumun izini bulamadım. Hatta Cilvegözü'ne kadar gittim. Artı yetmedi, benden para istediler. Benim gücüm olsaydı, param olsaydı oğlum gidemezdi. Olan garibanlara oluyor."
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