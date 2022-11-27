HDP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatan acılı baba isyan etti! Kürt sorunu yok yalan söylüyorlar

"BUNLAR KÜRTLERİ KANDIRIYORLAR."

Oğlunun Suriye'de bulunduğunu, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin kendisine söylediğini anlatan Begdaş, "Oğlum gönüllü gittiyse nerede, niye sesini alamıyorum? Ben, bu çocuğu HDP'ye büyütmedim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim. Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar Kürtleri kandırıyorlar." ifadesini kullandı.