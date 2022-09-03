CHP’li Mansur Yavaş Ankara’da suya indirim sözü verdi yine zam yaptı! Ankara’da yüzde 352 zam

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KONUTLARDA SUYA YAPTIĞI ZAM YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, CHP'li büyükşehir belediyelerinde yapılan su zamlarını gündeme getirdi. "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldikten sonra konut, işyeri, köy ve mandıralarda bulunan suya yüksek oranlarda zam yaptığını ortaya koyuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi.. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.

Tolga Özlü'nün haberine göre Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.