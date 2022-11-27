İçişleri Bakanlığı: Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi | Bakan Süleyman Soylu'dan Jandarmaya tebrik
İçişleri Bakanlığı, Kırklareli'nde piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma ekiplerini tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takipte, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün 26 Kasım'da Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.
Yapılan operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilo 500 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca, 3 el telsizi, 3 lüks otomobil, 2 dürbün, 2 araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 telefon ele geçirildi.
Operasyonda, örgüt liderinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerini tebrik etti.
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