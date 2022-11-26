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İstanbul’da isyan ettiren kaza! Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı | 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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İstanbul’da isyan ettiren kaza! Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı | 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul’da metrobüsten inerek evine gittiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti hayatını kaybetti.

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıl genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne sebep olduğu ortaya çıkmıştı.

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