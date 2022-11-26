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Diyarbakır’da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi | Çok sayıda yaralı var

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Diyarbakır’da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi | Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ASR 703 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor.

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