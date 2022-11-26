26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Kiloyla altın taktılar

Şırnak’ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Kiloyla altın taktılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
ABONE OL
Şırnak’ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Kiloyla altın taktılar

Şırnak'ta Gülyazı köyünün Irak sınırında, Kerem Enc ve Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli davetlilere, 350 kilo etli yemek ikram edilirken, çifte düğünde tam 500 bin TL 300 bin TL'lik altın takıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü yapıldı. Düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin kişi katıldı.

Davetlilere, 350 kilo etli yemek dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi.

Gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA