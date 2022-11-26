26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yoğun bakımdaki Aleyna Nur Gökçe’den acı haber! 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Yoğun bakımdaki Aleyna Nur Gökçe’den acı haber! 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2022 12:42
İstanbul Esenyurt'a evine dönerken bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'den acı haber geldi. A Haber muhabiri Murat Dada son gelişmeleri paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aleyna’dan acı haber
Aleyna'dan acı haber
Görüntüler Şanlıurfa’dan! Bitkin halde...
Görüntüler Şanlıurfa'dan! Bitkin halde...
Uzmanlardan bitki çayı uyarısı
Uzmanlardan bitki çayı uyarısı
Türkiye’yi sarsan o olayın failleri tutuklandı
Türkiye'yi sarsan o olayın failleri tutuklandı
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul’da dehşet anları!
Bayrak ve ezan uğruna...
Bayrak ve ezan uğruna...
Konya’daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...
Konya'daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...
Görüntüler Rusya’dan…
Görüntüler Rusya’dan…
Orada bir köy var uzakta…
Orada bir köy var uzakta…
Bahçede uyurken girmiş! Midesinden çıkan...
Bahçede uyurken girmiş! Midesinden çıkan...
Görenler hayrete düşüyor
Görenler hayrete düşüyor
Bebek arabası var diye minibüse almadı!
Bebek arabası var diye minibüse almadı!
Daha Fazla Video Göster