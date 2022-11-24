Milli harpta yapılan devrimde KORAL dönemi! İşte düşmanın gözünü kör edecek sistem

"Koral ET" sistemi ile hedef radarların karıştırılarak iş yapamaz hale getirilmesi ve aldatılmasını sağlıyor. Koral sisteminden elde edilen tecrübeler de kullanılarak yeni nesil sistem "VURAL" ise geçtiğimiz günlerde Türk silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Birliklerin ve üslerin güvenliğini sağlamak amacıyla elektro optik kamera ve radar sistemleri, termal kamera ve harekete duyarlı sensörler de son yıllarda milli üretim bantlarından çıkıyor. Sınır hatlarında ve üslerde sabit ve mobil sistemlerle milli güvenlik düzeyi artıyor. Büyük hava araçlarının saldırılarına karşı elektronik harp sistemleriyle önlem alınırken mini hava araçları ve dron saldırılarına karşı ise Milli dron savar silahları etkili oluyor. Güvenlik güçlerinin zorlu arazilerde geçişini kolaylaştırmak adına üretilen yardımcı ekipmanlar da milli imkanlarla geliştiriliyor. Bunlardan biri nehir ve akarsu geçişlerinde gerektiğinde köprü olabilen "Samur" Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik harekat ihtiyaçlarına uygun olarak, muharebe sahasında sulu açıklıklardan sürat ve emniyetle geçişi sağlayan bir nakliye takımı ve köprü sistemi.