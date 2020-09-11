Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı

Yerli ve milli askeri hamleleriyle, bölgesinde oyun kuran ülke konumunda bulunan Türkiye'nin teknolojik harp sistemleri de dikkat çekiyor. Türkiye, bu konuda Elektronik Taarruz Sistemi KORAL ile sınıfın en iyi hamlesini yaptı. KORAL askeri araçlara entegre edilebilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen radar sistemi olarak biliniyor.

