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Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı

Yerli ve milli askeri hamleleriyle, bölgesinde oyun kuran ülke konumunda bulunan Türkiye'nin teknolojik harp sistemleri de dikkat çekiyor. Türkiye, bu konuda Elektronik Taarruz Sistemi KORAL ile sınıfın en iyi hamlesini yaptı. KORAL askeri araçlara entegre edilebilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen radar sistemi olarak biliniyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:02
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Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı

Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren KORAL Sistemi, Bahar Kalkanı Harekatında önemli görev yapmıştı. Sistem ASELSAN imzasını taşıyor. Radarları kör eden, iletişim ortamını felç eden sistem tüm bilgisayarlı sistemleri işleminden uzaklaştırıyor.

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Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı

KORAL hedefi takip ederek, hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra elektronik taarruz aracına gerekli bilgileri aktarıyor. Daha sonra gelen bilgiler üzerine hedefi işlevsiz hale getiriyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda körelten KORAL, füzeleri imha edip, mayınları etkisiz hale getiriyor. Düşman füzeleri yanlış hedeflere gönderiyor. Koralın menzili yaklaşık 200 KM.

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Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı

TERÖRİSTLERİN HABERLEŞME AĞI KESİLDİ

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başlamıştı.

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Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı
KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör etme" özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.
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Düşmanı kör ediyor! İşte Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan silahı