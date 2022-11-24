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Bursa’da madeni yağlardan kaçak mazot üreten tesise baskın! 9 şüpheli gözaltında

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Bursa’da madeni yağlardan kaçak mazot üreten tesise baskın! 9 şüpheli gözaltında

Bursa'da, kurdukları tesiste madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 kişi, İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 675 bin lira olan, 31 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde F.U. isimli şüphelinin arkadaşlarıyla kaçak akaryakıt üretmek için tesis kurduğu ihbarını aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, söz konusu tesise dün operasyon düzenledi. 3'ü yabancı uyruklu, toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak motorin ve madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, F.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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