28 Şubat mağduru gazeteci Aydın Koral, 22 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor | Aydın Koral kimdir?

28 Şubat sürecinde yazdığı yazılardan dolayı hakkında 157 yıl hapis cezası istenen ve yurt dışına çıkmak zorunda kalan Selam Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Aydın Koral, 22 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi; Aydın Koral'ın duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda güvence verilmesine karar verdi

Aydın Koral'ın Türkiye'ye geldiğinde tutuklanmayacağına ilişkin karar verildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi; Aydın Koral'ın duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda güvence verilmesine karar verdi. Aydın Koral, 1998 yılından beri İsviçre'de hayatını sürdürüyor.

Koral'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

KORAL, KENDİSİNİ SAVUNMAK İÇİN VATANINA DÖNMEK İSTEDİ

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Aydın Koral'ın avukatı Mehmet Okutan, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Dilekçede; Aydın Koral'ın uzun süredir yargılanmakta olduğu ve kendisinin yurt dışında bulunduğu, suçsuz ve yürütülecek yargılama sonucunda beraat edeceği kanaatinde olduğu ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmış olması nedeniyle bundan sonraki duruşmalara katılarak kendisini savunmak için vatanına dönmek istediği ve mahkemeye uygun görülmesi halinde müvekkiline güvence belgesi verilmesi talep edildi.

MAHKEME KORAL'IN TUTUKLANMAYACAĞI HUSUSUNDA GÜVENCE VERİLMESİNE KARAR VERDİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında; sanık Aydın Koral hakkında uzun süredir yakalama kararı gaip olduğu, daha önce sanıklardan Selahattin Eş hakkında mahkemenin 12 Aralık 2014 tarihli kararıyla CMK'nun 246 maddesi gereğince savunmasının alınmış olduğunun anlaşıldığına dikkat çekildi.

Mahkeme; Aydın Koral'ın talebini yerinde buldu ve Aydın Koral'a yurt dışına çıkma yasağı konmak şeklinde adli kontrol uygulaması ve bu şarta bağlı olarak CMK'nun 246. maddesi gereğince duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda güvence verilmesine karar verdi.





(FOTOĞRAFTA AYAKTA: AYDIN KORAL)

DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLADIĞI GEREKÇESİYLE 157 YIL HAPSİ İSTENDİ

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in; dönemin Adalet Bakanlığı'na ve savcılara gönderdiği yazılar neticesinde Aydın Koral hakkında DGM'lerde bir çok dava açıldı.

Aydın Koral'a dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ağır Ceza ve Asliye Mahkemeleri'nde yazdığı yazılardan dolayı 18 dosya ile 26 ayrı dava açıldı. Koral hakkında, 157 yıl 6 aya kadar hapis ve milyonlarca lira para cezası istendi. DGM savcılarının Koral hakkında istediği 157 yıl hapis cezası, şimdiye kadar düşünce için istenen rekor ceza olarak değerlendiriliyor.

20 AYLIK HAPIS CEZASI 523 DOSYA ATLANARAK GÖRÜŞÜLDÜ VE ONAYLANDI

Aydın Koral'ın irtica adı altında inançlı insanların tehlike olarak nitelendirilmesini eleştiren yazısına İstanbul DGM tarafından verilen 20 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından tartışmalı biçimde ve tam gündemdeki 523 dosya atlanarak görüşüldü ve onaylandı.

JET KARARIN ALTINDA YUSUF KENAN DOĞAN İMZASI

Aydın Koral'ın avukatları tarafından Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu, 20 Mayıs 1998 tarihinde Yargıtay'a ulaştıktan sonra sadece 8 günde incelenerek 28 Mayıs 1998 tarihinde onaylandı. Oybirliğiyle alınan mahkumiyet kararının altında Adalet Bakanlığındaki görevi sırasında Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan'ın da imzası bulunuyor.

22 YILDIR YURT DIŞINDA BULUNUYOR

Koral, yazıları hakkında açılan onlarca dava ve kesinleşen hapis cezaları üzerine Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkmak zorunda kaldı ve 10 yıl önce de Türkiye'ye dönme teşebbüsünde bulundu.

Koral, kendisinin Türkiye'den çıkışından tam beş yıl sonra gündeme gelen 'Umut Davası'yla ilişkilendirilerek hiç bir somut kanıt, hukuki delil ve belge olmadığı halde hakkında yeniden dava açılması sebebiyle Türkiye'ye dönemedi.

28 Şubat darbecilerinin yargılanmaya başlaması ve askeri vesayetin kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'ye dönmek için Zürih Konsolosluğuna müracaat etti. Ancak yargıdaki FETÖ örgütüne bağlı unsurların devreye girmesi ile büyük bir komplo ve kumpasla karşılaşan Koral, Türkiye'den çıktıktan 5 yıl sonra yaşanan sözde Selam-Tevhid örgütü davasıyla adının ilişkilendirilerek yeniden dava açılması nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.

FETÖCÜLER AYDIN KORAL'IN TELEFONUNU YASA DIŞI DİNLEDİ

17-25 Aralık darbe girişimi çerçevesinde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da yer aldığı yüzlerce kişiyle Aydın Koral'ın da sözde Selam-Tevhid dosyasında telefonunun yasa dışı dinlendiği de ortaya çıkmıştı.

Aydın Koral'ın, 22 yıldır evlat hasreti ile yanıp tutuşan, büyük bir ıstırap çeken 85 yaşındaki hasta annesi ile yaptığı bütün telefon görüşmelerinin kanunsuzca ve yıllarca dinlendiği tespit edildi. Koral'ın annesinin ev telefonuyla birlikte yakın akraba ve arkadaşlarının telefonlarının da yasaya aykırı olarak dinlendiği bildirildi.

AYDIN KORAL KİMDİR?

28 Şubat sürecinde Selam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Aydın Koral aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Yurtdışında gazetecilik faaliyetleri yerine akademik ve ilmi çalışmalara yönelen Koral yabancı dil eğitimini Zürih'te tamamlayarak Goethe Enstitüsü'nden diplomalı yeminli tercüman olarak görev yapmakta. Tarih alanında bilim uzmanı unvanına sahip olan Koral, mütercim kimliğiyle de tercüme faaliyetleri ve ilmi alanda çalışmalarını sürdürmektedir.



(KENAN KIRAN / SABAH)