TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri
Ev sahipliğini Katar'ın yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başladı. TRT ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Heyecan dozu yüksek geçen karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen vatandaşlar, TRT frekans güncelleme hakkında detayları araştyırıyor. Peki, TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri...
2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası TRT ekranlarında yayınlanıyor. Tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi uyarısı yapılmıştı. 20 Kasım'da başlayan turnuvayı TRT ekranlarından izlemek isteyen vatandaşların, frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Peki, TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri...
TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.
İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.
A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.
Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
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