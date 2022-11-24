TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri

2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası TRT ekranlarında yayınlanıyor. Tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi uyarısı yapılmıştı. 20 Kasım'da başlayan turnuvayı TRT ekranlarından izlemek isteyen vatandaşların, frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Peki, TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri...

TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.