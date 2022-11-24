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İstanbul’da okulda korkunç ölüm! İşte müdür için istenen ceza

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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İstanbul’da okulda korkunç ölüm! İşte müdür için istenen ceza

İstanbul’da 2 yıl önce bir ilkokulun bahçesinde, manevra yapmaya çalışan servis aracı 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nu ezdi.Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Mirzaoğlu'nun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği olayda kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürü Umur B. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Umur B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nun okul bahçesinde servis aracının altında kalarak feci şekilde can verdiği olayla ilgili dönemin okul müdürü Umur B. hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde okul müdürü olan sanık Umur B.'nin okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti.

Eylül Mizaoğlu'nun ölümünde ikincil derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından sanığın 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde Umur B.'nin kusurlu olduğu bildirildi. İddianamede, müdür hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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