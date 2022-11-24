İstanbul’da okulda korkunç ölüm! İşte müdür için istenen ceza

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde okul müdürü olan sanık Umur B.'nin okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti.