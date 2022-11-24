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Son dakika: İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika: İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Son dakika haberleri... İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Öte yandın kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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