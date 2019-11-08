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Son dakika: Avcılar'da minik Eylül'ü ezerek öldürmüştü! Flaş gelişme...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019
AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ DEHŞET KAZADA FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberine göre; Avcılar'da 9 yaşındaki 'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 'na çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. Servis şoförü gözaltına alınırken nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Feci kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan servis aracı şoförü Hüseyin Y. emniyetteki işlemleri ardından Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu da tamamlanan şüpheli tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TAHKİKAT DERİNLEŞTİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, okul müdürünün de savunmasının alınması yönünde talimat verdi. Başsavcı ayrıca, ayrıntılı inceleme yapılması, yaya ve araç için ayrılmış bölümlerde uyarı levhaları olup olmadığı, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmış olup olmadığı yönünde de inceleme, araştırma ve tespit yapılması yönünde de talimat verdi.

Başsavcılıkça, okul idaresinin olayda kusur ve ihmali olup olmadığı yönünde tahkikat derinleştirildi.

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ

Avcılar'da okul servisinin çarparak ölümüne neden olduğu Eylül'ün babası A Haber konuştu: Bu bir cinayettir |Video AVCILAR'DA OKUL SERVİSİNİN ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU EYLÜL'ÜN BABASI A HABER KONUŞTU: BU BİR CİNAYETTİR |VİDEO

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