Son dakika: Avcılar'da okul bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'nu ezen servis sürücüsü hakkında flaş karar!
İstanbul Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti temyiz sürecini göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, geçen 7 Kasım'da servis aracının çarptığı Eylül Mirzaoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 2-6 yıl hapis istemiyle dava açılan tutuklu servis şoförü Hüseyin Y., bugün ikinci kez hakim önüne çıkarıldı.
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından incelenen dosyada, servis şoförü kusurlu bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'nin aracı ile 7 Kasım 2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği, manevra yaptığı sırada bahçede gezen Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ağır yaralanmasına, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamasına neden olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y., asli kusurlu olarak tespit edilmişti.
Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Y., avukatı Zülfikar Erdem ile Eylül'ün babası Cahit Mirzaoğlu da avukatı Fuat Aydın ile katıldı. Servis şoförü, okuldaki kaza ile ilgili kendisine nerede duracağı veya okul bahçesinde nasıl hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını belirtirken, "Ben de bir evladımı yitirdim" dedi. Servis şoförü kaza nedeniyle son derece üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini ekledi.
Kızını kaybeden baba Mirzaoğlu, sanığın tahliye edilmesi halinde rahat uyuyamayacaklarını belirtirken, "Ben de biliyorum kızım geri gelmeyecek. Ancak, sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 5 yıl hapis cezası verirken, temyiz süreci göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cahit Mirzaoğlu, sanığa yasal olarak en ağır cezanın verildiğini söyledi.
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