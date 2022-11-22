İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022-2023 İBB burs başvurusunun üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti. Sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle öğrenciler konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İBB burs sonuçları hakkında öğrenciler bekleyiş içinde. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İBB burs başvuruları eylül ayında tamamlandı. Üç taksit olarak ödenecek burs için başvuru yapan öğrenciler, sonuçların neden açıklanmadığını sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs sonuçlarının neden açıklanmadığı ve hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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- İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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