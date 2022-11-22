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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022-2023 İBB burs başvurusunun üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti. Sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle öğrenciler konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İBB burs sonuçları hakkında öğrenciler bekleyiş içinde. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İBB burs başvuruları eylül ayında tamamlandı. Üç taksit olarak ödenecek burs için başvuru yapan öğrenciler, sonuçların neden açıklanmadığını sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı, son durum nedir? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs sonuçlarının neden açıklanmadığı ve hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İBB BURS SONUÇLARI BURADAN AÇIKLANACAK

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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