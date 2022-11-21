İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB üniversite burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 İBB bursuna başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Ekim ayında başvuruların tamamlanması ile birlikte başvuruların üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. On binlerce öğrenciye üç taksit halinde verilecek İBB bursunun sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İBB burs sonuçları, İstanbul'da üniversite eğitimi gören öğrencilerin gündeminde. 2022-2023 İBB burs başvurularının tamamlanmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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