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İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB üniversite burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 İBB bursuna başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Ekim ayında başvuruların tamamlanması ile birlikte başvuruların üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. On binlerce öğrenciye üç taksit halinde verilecek İBB bursunun sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

İBB burs sonuçları, İstanbul'da üniversite eğitimi gören öğrencilerin gündeminde. 2022-2023 İBB burs başvurularının tamamlanmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İBB BURS SONUÇLARI BURADAN AÇIKLANACAK

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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