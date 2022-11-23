SON DAKİKA! İstanbul’da da hissedilen Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde korkutan deprem! 3 il ve 1 ilçede okullar tatil

BAKAN MURAT KURUM'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN DÜZCE DEPREMİ AÇIKLAMASI



Bursa Valisi Yakup Canbolat, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.

AFAD BAŞKANI SEZER: AN İTİBARIYLA BÖLGEDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce'deki deprem ile ilgili, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Sezer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

DEPREMDEN KORKAN ÖĞRENCİLER, EV TERLİKLERİYLE KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR



Düzce'de meydana gelen ve Eskişehir'in de dahil olduğu birçok ilde hissedilen depremde tedirginlik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı.



Saat 04.08'de Düzce'nin Gölkaya İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Eskişehir'de de hissedilen depremle birlikte birçok kişi kendini sokağa attı. Özellikle ailesinden uzakta yaşayan ve üniversitelerdeki vize haftasından dolayı uyanık olan öğrenciler merkezi konumlarda bir araya geldi.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN DÜZCE'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA



Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce'ye geçmiş olsun. İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin."

BOLU VE SAKARYA'DA SON DURUM

Bolu'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü. İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

DÜZCE'DEKİ DEPREM NEDENİYLE BOLU'DA 20 KİŞİ YARALANDI, EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.