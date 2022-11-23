SON DAKİKA! İstanbul'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde korkutan deprem! 3 il ve 1 ilçede okullar tatil
Son dakika haberi... AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı. Deprem İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde hissedildi. Şiddetli deprem ardından peş peşe artçılar kayda geçti. Öte yandan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu depremin artçıları gelecektir. Vatandaşlarımız evlerinde durmasınlar." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Bu deprem ardından 18 artçı kaydedildi. Korkutan deprem ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Düzce'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır.” bilgisini paylaştı. A Haber'e konuşan Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, “Can kaybı yok. Vatandaşlarımız sokakta. Devletimiz tüm imkanları ile burada” şeklinde konuştu. 3 ilde eğitim öğretime ara verildi. Bakan Soylu, Ankara'dan helikopter ile Düzce'ye intikal etti. Son durumu Düzce'den aktaran Bakan Soylu, "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var! 1'inin durumu ağır. Başkan Erdoğan'a son bilgileri ilettik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren takipte" dedi. Soylu, "Karadeniz Ereğli'de bir ev yıkıldı" ifadelerine yer verdi. Diğer yandan depremde 1 vatandaşımız korkuya kapılarak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
SON DAKİKA!!! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'te 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.
BAKAN KOCA: 22 YARALI VAR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." dedi.
BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA: DEPREMDE 35 KİŞİ YARALANDI
Yeni detayları sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depremine ilişkin "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." bilgisini paylaştı.
KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Binadan atlayan bazı vatandaşlar yaralandı.
Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.
Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.
GÖLCÜKLÜLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Öte yandan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde depremi hissedenlerin çoğu, sokaklara akın etti.
17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssünde paniğe kapılanlar, evlerinden dışarı çıkarak, parklarda ve açık alanlarda bekledi.
DEPREMİN ÜSSÜ GÖLYAKA! BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU A HABER'DE DUYURDU
A Haber'e konuşan Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, "Can kaybı yok. Vatandaşlarımız sokakta. Ateşleri yakmış sokaklarda beklemekteler. Devletimiz tüm imkânları ile burada" şeklinde konuştu.
BAKAN SOYLU DÜZCE'DE
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.
Son durumu Düzce'den aktaran Bakan Soylu, "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var! 1'inin durumu ağır. Başkan Erdoğan'a son bilgileri ilettik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren takipte" dedi.
DÜZCE'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.
SAKARYA'DA EĞİTİME ARA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
BOLU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
KARADENİZ EREĞLİ'SİNDE EĞİTİME ARA
Karadeniz Ereğli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi.
EGM'DEN AÇIKLAMA
Twitter'dan açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık." cümlelerine yer verdi.
BAKAN SOYLU: 1 EV YIKILDI
A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Karadeniz Ereğli'de bir ev yıkıldı. Alan taraması sürüyor." ifadelerine yer verdi.
BAKAN SOYLU: CAN KAYBI YOK
Bakan Soylu, "5.9 büyüklüğündeki Depremin merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor." açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE DÜZCE İÇİN SEFERBER OLDU
A Haber'e konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, "İlmizde yaralı yok. Düzce'deki kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz." cümlelerine yer verdi.
ÇOK SAYIDA ARTÇI
Bu deprem ardından 70'in üzerinde artçı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 70'den fazla artçı deprem meydana geldiği, bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığı bildirildi.
"GÜVENLİK AMAÇLI BÖLGEDE KONTROL AMAÇLI ENERJİLER KESİLDİ"
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
BAKAN SOYLU: 34 ARTÇI OLDU
İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgede 34 artçı sarsıntı oldu. Bir vatandaşımız yüksekten atlama sonucu yaralandı." dedi.
A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu depremin artçıları gelecektir. Vatandaşlarımız evlerinde durmasınlar." dedi.
İLK AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."
Soylu, "Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112'ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." dedi.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi.
"AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
"İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
BİR DEPREM DAHA
Bu deprem ardından artçılar gelmeye başladı.
Düzce, Çimli'de 4.7 şiddetinde deprem kayda geçti.
Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Çilimli (Düzce) Tarih:2022-11-23 Saat:04:30:34 TSİ Enlem:40.858 N Boylam:31.065 E Derinlik:8.52 km
BİLECİK VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin il genelinde hissedildiği söyledi.
Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bilecik'imizden de hissedilen. 5.9 şiddetindeki depremde ilimizde tespit edilen bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz milletimizin emrindedir. 112 Acil Çağrı Merkezinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.
DÜZCE'DEKİ 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÇANKIRI'DA HİSSEDİLDİ
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.
Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana Çankırı'da hissedildi.
Evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: ŞU ANA KADAR BİZE ULAŞAN BİR YARALANMA, ÖLÜM HABERİ YOK
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.
Özlü, depremin ardından kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür." dedi.
İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.
Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." ifadesini kullandı.
BAKAN MURAT KURUM'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."
BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN DÜZCE DEPREMİ AÇIKLAMASI
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.
Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur." ifadesini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.
AFAD BAŞKANI SEZER: AN İTİBARIYLA BÖLGEDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce'deki deprem ile ilgili, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
AFAD Başkanı Sezer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
DEPREMDEN KORKAN ÖĞRENCİLER, EV TERLİKLERİYLE KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR
Düzce'de meydana gelen ve Eskişehir'in de dahil olduğu birçok ilde hissedilen depremde tedirginlik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı.
Saat 04.08'de Düzce'nin Gölkaya İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Eskişehir'de de hissedilen depremle birlikte birçok kişi kendini sokağa attı. Özellikle ailesinden uzakta yaşayan ve üniversitelerdeki vize haftasından dolayı uyanık olan öğrenciler merkezi konumlarda bir araya geldi.
ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN DÜZCE'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Düzce'ye geçmiş olsun. İlimizde, birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin."
BOLU VE SAKARYA'DA SON DURUM
Bolu'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü. İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.
DÜZCE'DEKİ DEPREM NEDENİYLE BOLU'DA 20 KİŞİ YARALANDI, EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.
Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.
Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.
DÜZCE'DEKİ DEPREM KARABÜK'TE DE GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Karabük ve ilçelerinde de güçlü şekilde hissedildi.
Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade etti.
Gürel, "Geçmiş olsun Karabük. Geçmiş olsun Düzce. Düzce merkezli oluşan deprem ilimizde de güçlü olarak hissedildi. Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımızın sakin ve artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşabilirler. Allah beterinden korusun, milletimizi afetlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.
KOCAELİ, ZONGULDAK VE BARTIN
Kocaeli'nin İzmit başta olmak üzere birçok ilçesinde vatandaşlar depremin ardından dışarı çıktı.
İzmit Yürüyüş Yolu'nda eşi Gürbüz Demirsoy ile bekleyen vatandaşlardan İnci Demirsoy, gazetecilere, deprem sırasında eşinin uyuduğunu belirterek, "Ben ayaktaydım, o anda sallandığımızı hissettim. Sonra eşimin yanına gittim. 'Sallanıyoruz.' dedim, çıktık sonra. Biz 1999 depremini de yaşadık. Evimiz hasar gördü. Hayatımız değişti, onun için travma yarattı ama o korkuyu yaşıyoruz her an." diye konuştu.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Takip ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Merkez üssü Düzce olan ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz daima hazır. Büyükşehir153 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Zonguldak ve Bartın'da da vatandaşların depremin ardından dışarı çıktığı görüldü.
"DÜZCE'DE YAŞAYAN AĞABEYİMİ ARADIM"
Yaşanan depremle birlikte korku dolu şekilde Düzce'de yaşayan abisini aradığını belirten Merve Çiçekçi, "Dalga geçiyorlar zannettim. Avizeye bakınca deprem olduğunu anladım. Sonra korkup aşağı indik. Düzce'de olduğunu öğrendik. Ağabeyim oradaydı benim de. Direkt onu aradım. Orada da bayağı hissetmişler. Uykusundan uyanmış. Anladığım kadarıyla orada da zarar varmış, herkes dışardaymış" dedi.
"BİR ARKADAŞIMIZIN ELİ AYAĞI TİTRİYORDU"
Kaldığı yurtta bir arkadaşının panikten elinin ayağının titreşimini ve kendisinin de korku içinde terliklerini alarak dışarı çıktığını söyleyen Buse, "Avizeden fark ettim. Arkadaşlarımız çıktı mı diye koridoru kontrol ettik. Bir arkadaşımızın eli ayağı titriyordu. Zaten deprem olduğunu anlatınca hep birlikte aşağı indik. Terliklerimle çıktım" diye konuştu.
"EV TERLİKLERİMİZLE AŞAĞI İNDİK"
Yaşadıkları panikle birlikte ev terlikleriyle kendilerini sokağa attıklarını söyleyen Zeynep Turgut ise "Arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Masa salladı ve birisinin sakladığını zannettik. Sonra deprem olduğunu anladık ve ev terliklerimizle aşağı indik. Herkesin dışarı çıktığını gördük. Çok korktuk. Zaten bende panik atak var" dedi.
"SU ŞİŞELERİNİN SALLANDIĞINI GÖRDÜM"
Odasındaki su şişelerinin sallanmasıyla depremi fark ettiğini belirten Yusuf Can Akcan, şu ifadeleri kullandı:
"Bir anda böyle odamdaki su şişelerinin sallandığını fark ettim. Bir anda yataktan fırlayıp diğer arkadaşlarımı uyandırdım ve kendimizi dışarı attık. 15-20 saniye sürdü".
KIZILAY SEFERBER OLDU! VATANDAŞLARA UYARI
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmemeli, uyarıları takip etmeli, yakınlarına ulaşmak isteyen yurttaşlar internet kanallı arama yaparak ya da mesaj yolu ile iletişime geçerek GSM hatlarında olabilecek yoğunluğu azaltmalı, gereksiz araç yoğunluluğu oluşturulmamalı" uyarısında bulundu.
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